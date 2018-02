ELEZIONI: AGENZIE VIAGGIO, I PADOVANI NON RINUNCERANNO ALLA MONTAGNA

9 febbraio 2018- 13:55

Padova, 9 feb. (AdnKronos) - Le elezioni? Stanno rallentando persino la voglia di vacanza. “Sia chiaro – prevede Giancarlo Reverenna, presidente delle agenzie di viaggio della Fiavet Ascom Confcommercio di Padova – si tratta di un leggero arretramento documentato da un’indagine commissionata dalla nostra Confcommercio, ma gli indicatori economici restano positivi e per questo ritengo che il 2018 possa essere un anno migliore rispetto al 2017 per il turismo”.Se saranno previsioni rispettate si vedrà. Nel frattempo questo mese di febbraio si caratterizza per il carnevale che può contare anche sullo stop che la Regione ha previsto per le scuole. Così saranno dunque almeno sette padovani su dieci che hanno partecipato o parteciperanno a qualche sfilata, anche se l’offerta veneta (Venezia ma anche Casale di Scodosia in testa) è talmente ricca da non lasciare spazio ad uscite che non siano nell’arco della giornata se non, addirittura, di un solo pomeriggio.In ogni caso per questo carnevale 2018 sono soprattutto i giovani a cogliere la palla al balzo di un inverno caratterizzato da intense nevicate sulle Alpi. “Anche se il “mordi e fuggi” (ovvero la gita in giornata) – continua Reverenna – sarà la tipologia più gettonata, non mancheranno quelli che nella settimana entrante approfitteranno della pausa per ricaricarsi e cercare di emulare, sulle piste alpine, quanto sta avvenendo in Corea dove sono in corso i Giochi Olimpici invernali”.