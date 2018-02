ELEZIONI: AGENZIE VIAGGIO, I PADOVANI NON RINUNCERANNO ALLA MONTAGNA (2)

9 febbraio 2018- 13:55

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ma dove andranno i padovani? “Le montagne del nostro Paese – continua Reverenna - sono quelle preferite sia da chi le vacanze se le confeziona sul web, sia da quelli che vengono in agenzia per non rischiare brutte sorprese. Solo un risicato cinque per cento di coloro che in questi giorni andranno in montagna hanno scelto Francia, Austria e Svizzera. Tutti gli altri hanno optato per le montagne “domestiche” del Trentino, dell’Alto Adige, del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Lombardia oltre, ovviamente, al Veneto che vanta i due terzi del circuito delle piste dolomitiche e può sfoggiare montagne come il Civetta o località come Cortina”.E finito il carnevale dove si preparano ad andare i padovani in vista della prossima Pasqua? “Prima – aggiunge il presidente degli agenti di viaggio dell’Ascom – c’è San Valentino e noi a Padova avremo la fortuna di contare sulla proposta dei nostri Battellieri che valorizzando la navigazione attorno alle mura cittadine creeranno un momento romantico con annessa cena a bordo del natante”.C’è poi uno sguardo al futuro prossimo venturo. “Se guardiamo alle mete turistiche complessive prese in considerazione per il prossimo trimestre – conclude Reverenna - la Toscana supera il Trentino Alto Adige al primo posto. Seguono la Lombardia, il Piemonte ed il Lazio. A livello europeo sta salendo molto bene il Portogallo anche se non tramonta mai il fascino delle capitali europee”.Infine un consiglio: “Meglio prenotare adesso per le vacanze estive. Si sceglie meglio e si spende meno ed in agenzia ci sono le grandi opportunità offerte dai tour operator”.