ELEZIONI: AL VIA PARLAMENTARIE M5S, 'DECIDONO ISCRITTI E NON SEGRETE STANZE' (2)

16 gennaio 2018- 10:38

(AdnKronos) - "Ogni iscritto potrà esprimere tre preferenze per i candidati nel proprio collegio plurinominale alla Camera e tre preferenze per quelli nel proprio collegio plurinominale al Senato. Possono partecipare alle votazioni tutti gli iscritti alla nuova Associazione MoVimento 5 Stelle con documento certificato. Gli iscritti non possono più fare modifiche al profilo fino alla fine delle votazioni. Non verranno certificati ulteriori documenti per nuove iscrizioni", conclude il post augurando buon voto a tutti gli iscritti.