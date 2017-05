ELEZIONI: ALITALIA, AGEVOLAZIONI DEL 40% PER AMMINISTRATIVE

22 maggio 2017- 15:52

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - In occasione delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno, gli elettori che voleranno con Alitalia potranno usufruire di un’agevolazione del 40% sui voli nazionali utilizzati per recarsi al seggio elettorale. A comunicarlo è la compagnia in una nota. La riduzione tariffaria, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare, ha un valore massimo di 40 euro sul prezzo base del biglietto di andata e ritorno escluse le tasse. Il biglietto a prezzo agevolato è acquistabile chiamando il Customer Center Alitalia al numero 89.20.10 o recandosi presso le agenzie di viaggio. I viaggiatori interessati potranno acquistare il biglietto entro l’11 giugno per viaggiare nel periodo compreso tra il 4 giugno e il 18 giugno. Analoga riduzione tariffaria sarà in vigore anche per l’eventuale turno di ballottaggio previsto il 25 giugno. Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale, dimostrando così l’avvenuta votazione.