ELEZIONI: AMBIENTI FI, INFONDATE POLEMICHE SU ASSENZE AN IN LISTE

1 febbraio 2018- 09:39

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Privo di sostanziale fondamento". Così, in ambienti di Forza Italia, bollano le polemiche sulla presunta mancata presenza, tra i candidati azzurri, di esponenti politici provenienti da An, partito che si è sciolto nel 2009 per confluire nel Pdl. Molti esponenti che provengono da quella tradizione hanno proseguito il loro percorso politico con Berlusconi e Forza Italia. Tanti di essi, fanno dunque notare in ambienti forzisti, sono candidati in posizioni di capolista e comunque di vertice nelle liste di Fi per le prossime elezioni politiche. Tra gli altri Maurizio Gasparri, capolista nel Lazio al Senato, Alessandra Gallone, candidata a Bergamo al Senato, Galeazzo Bignami, capolista al proporzionale Camera in Emilia Romagna e candidato in più listini, Piergiorgio Cortellazzo, candidato alla Camera all'uninominale in Veneto, Sergio Silvestris, candidato al Senato in Puglia, Enzo Fasano, senatore uscente e candidato capolista alla Camera al proporzionale a Salerno, Vittorio Pesato candidato in Lombardia per il Senato, Nicola Alemanno, sindaco di Norcia e candidato alla Camera in Umbria. (segue)