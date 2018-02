ELEZIONI: AMBIENTI FI, INFONDATE POLEMICHE SU ASSENZE AN IN LISTE (2)

1 febbraio 2018- 09:39

(AdnKronos) - E ancora: Dario Damiani, candidato in posizione di punta nelle liste del Senato in Puglia, Emanuela Altilia, candidata in un collegio uninominale del Senato in Calabria, Tommaso Scatigna, candidato al Senato in Puglia, Raffaella Buonsangue, coordinatrice di FI a Pisa e candidata capolista in un collegio proporzionale al Senato in Toscana, Elisabetta Foschi, candidata alla Camera nelle Marche, Basilio Catanoso, candidato all'uninominale ad Acireale.Ci sono poi Federica De Benedetto, candidata alla Camera in Puglia, Enrico Aimi, candidato in Emilia Romagna al Senato, Giandiego Gatta, candidato all’uninominale per la Camera in Puglia, Elisabetta Formica, candidata per la Camera al proporzionale in Sicilia. Queste e tante altre presenze in posizioni assolutamente qualificate, sottolineano ancora fonti forziste, dimostrano che questo argomento "è privo di sostanziale fondamento".