ELEZIONI: ANNIBALI, VOGLIO ESSERE PORTAVOCE LAVORO CONTRO VIOLENZA DONNE

1 febbraio 2018- 08:42

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Entrare in Parlamento, nelle file del Pd, "sarà un occasione per dare continuità al lavoro fatto in questo anno e mezzo di collaborazione con la ministra Boschi e il dipartimento delle Pari opportunità". Lo dice Lucia Annibali, candidata con i dem, ospite a Radio Capital, ricordando il lavoro fatto con il "piano nazionale contro la violenza, le linee guida sulla sanità per le donne che arrivano in pronto soccorso e chiedono aiuto. Abbiamo messo insieme tante cose belle, ragionate, vorrei essere portavoce di questo lavoro" poiché "tante cose si possono fare e realizzare".La scelta di candidarsi "è stata frutto di un percorso personale", ragionando "se e in quale modo posso essere utile, se è il momento giusto, se nelle mie corde e se con questa scelta sarei stata fedele a me stessa. Credo si tratti di un buon modo di impegnarsi e portare avanti con più forza il lavoro svolto nel dipartimento delle Pari opportunità"."Da un punto di vista legislativo - aggiunge - l'Italia è a buon punto e ha fatti passi avanti", ma "sicuramente c'è sempre qualcosa da migliorare". La "politica la interpreto come una possibilità per occuparsi delle persone".