ELEZIONI: ANZALDI (PD), GRASSO A FAVORE DEL TETTO AGLI STIPENDI? E' PRIMO A NON RISPETTARLO

12 febbraio 2018- 16:15

Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - "A pochi giorni dalle elezioni, Grasso dice di voler convocare il Consiglio del Senato per reintrodurre il tetto agli stipendi di dirigenti e funzionari. Sembra una barzelletta. Invece di questa boutade elettorale, forse avrebbe fatto meglio a dare lui per primo il buon esempio, applicando il tetto innanzitutto a se stesso". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. "Da presidente del Senato, Grasso è stato l’unica alta carica istituzionale a non rispettare il tetto da 240mila euro, cui si sottopongono tutti i vertici dello Stato a partire dal presidente Mattarella - aggiunge - Con quale credibilità Grasso parla di tetto agli stipendi per gli altri, se non lo ha applicato neanche a se stesso? Questa uscita da candidato sembra l’ennesimo scivolone per il leader di LeU che in poche settimane ne ha collezionati diversi, a partire dalla decisione di non saldare i contributi che si era impegnato a versare al Partito democratico al momento della sua candidatura blindata cinque anni fa".