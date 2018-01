ELEZIONI: APPELLO VESCOVI SICILIA A CITTADINI, 'BASTA DISIMPEGNO'

18 gennaio 2018- 12:46

Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - Un appello alla partecipazione politica in vista delle elezioni del 4 marzo. A lanciarlo sono i vescovi siciliani nel documento finale della sessione invernale della Conferenza episcopale siciliana, tenutasi a Palermo. I lavori, presieduti da monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania, si sono svolti nella sede di corso Calatafimi. "Tutti dobbiamo avere a cuore il presente e l’avvenire della nostra comunità, di ogni comunità di cui facciamo parte - scrivono i vescovi siciliani - Avere a cuore significa innanzitutto informarsi, cercare di capire, chiedersi cosa ciascuno di noi possa concretamente fare. Ovviamente c’è chi ha responsabilità più grandi, c’è chi ha possibilità di intervento maggiore, ma tutti possiamo fare qualcosa". Per i presuli siciliani, allora, è necessario "superare la tendenza a scaricare sempre sugli altri i doveri allo scopo di coinvolgersi in prima persona". Un'indicazione che vale per tutti, avvertono, anche "per noi come vescovi della Conferenza episcopale. Vogliamo incoraggiare ogni possibilità esistente, vogliamo attirare l’attenzione sulle tante difficoltà e sulle emergenze, vogliamo tutti impegnarci maggiormente nei riguardi delle nuove generazioni".