ELEZIONI: APPENDINO, VOTO OPPORTUNO

30 maggio 2017- 13:40

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Per il sindaco di Torino, Chiara Appendino, è "opportuno andare al voto in modo tale che i cittadini possano esprimere una scelta e si possa avviare un iter di governo di cui oggettivamente il Paese ha bisogno". Lo afferma a margine della presentazione della nuova edizione di 'MiTo Settembre Musica'. "L'incertezza - chiosa - non aiuta nessuno". A chi le domanda a proposito del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che si è detto favorevole, in tema di legge elettorale, anche ad un innalzamento della soglia di sbarramento all'8%, "io mi occupo di risolvere i problemi delle buche, non credo spetti a me definire le percentuali giuste" risponde Appendino.