ELEZIONI: ARTINI (AL), M5S NON SA AMMINISTRARE BLOG E VUOLE GUIDARE PAESE?

15 gennaio 2018- 12:28

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Domani e dopodomani si terranno le parlamentarie a 5 stelle ma, visto ciò che è accaduto in passato, hanno deciso di mettere le mani avanti e paventare già l'ipotesi di una proroga qualora il sistema si dovesse bloccare. Ora i maghi della frittata rigirata sosterranno che qualunque problema derivi dall'enorme partecipazione popolare, quando la realtà è che non sono stati in grado prima, e non lo saranno ora, di gestire il loro portale magico. E come possiamo pensare di affidare il paese a chi si improvvisa esperto di rete, politico, amministratore e quant'altro?". Lo chiede Massimo Artini, ex deputato M5S tra i fondatori di Alternativa libera, commentando il post sul blog di Grillo che dà il via alle parlamentarie 5 Stelle.