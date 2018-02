ELEZIONI: ASCANI, PRIVACY? M5S RIDICOLI SU PARLAMENTARIE

2 febbraio 2018- 15:47

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - "Sulle parlamentarie il M5S rasenta il ridicolo. Non solo da settimane si continua a non saperne nulla, a parte le numerose richieste di ricorso e le strane esclusioni da parte di chi vi ha partecipato, ma ora i paladini della trasparenza dicono che i dati sulle parlamentarie non verranno pubblicati per tutela della privacy". Lo dichiara Anna Ascani del Pd."Che cosa vuol dire? Cosa c’entra la privacy con la pubblicazione di una serie di numeri e non di nomi. E’ la solita presa in giro del M5S? Di cosa hanno paura? Peraltro il garante della privacy aveva sollevato dubbi sull’utilizzo da parte della piattaforma Rousseau dei dati dei cittadini. Non sarà che Casaleggio è a conoscenza di come hanno votato gli iscritti e che ciò forse non corrisponde ai nominati?", conclude.