ELEZIONI: BARCLAYS, BENE SE MATTARELLA GIOCA RUOLO ATTIVO PER GARANTIRE STABILITà

13 dicembre 2017- 15:40

Milano, 13 dic. (AdnKronos) - L'ipotesi secondo cui, allo sciogliersi delle Camere, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni non si dimetta ma dichiari soltanto 'esaurito il suo compito' in modo tale da poter "sbrigare gli affari correnti' su richiesta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, piace alla banca d'affari Barclays, che in un report lo riterrebbe "un segnale molto importante" nell'ottica della stabilità del Paese. Se accadesse quanto anticipato dal Corriere delle Sera, scrive infatti Barclays, "ciò porterebbe a implicazioni significative a breve-medio termine per le prospettive politiche post-elettorali". Secondo l'analista, l'ipotesi "suggerirebbe che Mattarella, preoccupato per i rischi a breve termine derivanti da una protratta instabilità post-elettorale, voglia garantire la continuità politica tra le legislature". In prospettiva più duratura, potrebbe voler dire che Mattarella intende "essere attivamente coinvolto nella gestione della situazione politica al fine di favorire la stabilità politica". In questa fase, comunque, "è estremamente difficile immaginare la via da seguire per la politica italiana nel caso in cui le elezioni portino all'instabilità post-elettorale, come ci aspettiamo", sottolinea la banca britannica. "Oltre alla nostra previsione, cioè la formazione di una grande coalizione molto ampia ed eterogenea, le indiscrezioni rafforzano la possibilità che il presidente Mattarella possa giocare un ruolo attivo, potenzialmente al punto di nominare un Primo Ministro temporaneo - con l'attuale premier tra i potenziali candidati - che si faccia carico di governare il Paese per un breve periodo di tempo in attesa di un Governo di coalizione o di nuove elezioni".