ELEZIONI: BARTOLO CANDIDATO CON LEU, DELUSO DA CAMBIO ROTTA PD SU MIGRANTI (2)

16 gennaio 2018- 14:12

(AdnKronos) - "Certo, ci saranno delle critiche, come ho visto questa mattina. Già ho letto articoli in cui si dice che sarebbe preferibile che restassi a fare il medico - spiega ancora Pietro Bartolo - Io non sono un 'eroe', come ho letto da più parti, ma sono una persona che ha delle cose da esprimere. Sarebbe sbagliato non accettare questa nuova sfida. Ho accettato perché ritengo che come ho fatto per il passato sul molo di Lampedusa, farò anche in politica. Ho accettato di buon grado, cercherò di fare il mio dovere e di farlo bene. La carica di senatore è una carica di grande responsabilità e io cercherò di dare delle risposte che fino adesso, soprattutto in alcuni settori non sono stati dati, compreso il Pd".Bartolo spiega anche che il suo lavoro gli "mancherà moltissimo" ma "cercherò - dice - di fare qualcosa da lì, dal Senato. Sono 27 anni che mi occupo di migranti. Da due anni vado in giro, dal film Fuocammare in poi, e più di recente per presentare il mio libro 'Lacrime di sale, La mia storia quotidiana di medico di Lampedusa fra dolore e speranza' (scritto con la giornalista Lidia Tilotta ndr). Quello che deve cambiare, è la politica. Cercherò di fare del mio meglio, non vado certo per schiacciare un bottone. Farò del mio meglio insieme a una squadra, che è una buona squadra, abbiamo le stesse idee. Insieme si cercherà di dare quelle risposte che gli italiani cercano".