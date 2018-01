ELEZIONI: BARTOLO CANDIDATO CON LEU, DELUSO DA CAMBIO ROTTA PD SU MIGRANTI (3)

16 gennaio 2018- 14:12

(AdnKronos) - Bartolo non esprime alcuna pregiudiziale su una eventuale alleanza post voto con il M5S, come detto anche dal leader Pietro Grasso, a differenza della Presidente della Camera, Laura Boldrini che, invece, a più riprese, ha detto di non volere allearsi con Luigi Di Maio. "Come abbiamo visto, in Lombardia non c'è stato l'accordo con il Pd a differenza del Lazio, siamo in democrazia, possiamo avere idee discordanti ma l'importante è fare quadrato e esprimere una sola idea. Io sono l'ultimo arrivato, ma se il partito sceglie di fare un'alleanza pur di non fare vincere la destra, che ben venga l'alleanza con il M5S - spiega il medico - L'importante è che i programmi siano condivisi. Anche se finora il M5S sugli immigrati ha avuto alcune idee non condivisibili. Ma sarà il partito a decidere, se c'è una unità di intenti, potranno avere il nostro appoggio". Bartolo parla anche della frase pronunciata dal candidato della Lega in Lombardia sulla razza bianca: "Fontana ha detto delle cose orrende, e non è stato affatto un lapsus. Se l'ha detto, vuol dire che lo pensava. E in fondo, gli alleati non ne hanno preso le distanze perché in fondo le loro idee sono quelle, fanno quadrato attorno a un loro candidato, mi sembra normale". Il medico di Lampedusa Pietro Bartolo pensa già alle prime proposte di legge da presentare: "Mi batterò per lo ius soli, per il lavoro, per i giovani. Ma, soprattutto, per l'abolizione della Legge Bossi-Fini".