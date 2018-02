ELEZIONI: BATTISTONI (FI), PROGRAMMA PER TUTELARE IMPRESE E PIù DEBOLI

3 febbraio 2018- 16:52

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Il nostro programma elettorale ha tra gli obiettivi quello di stare vicino ai più deboli e difendere gli interessi degli imprenditori italiani e dei loro lavoratori". Ad affermarlo è Francesco Battistoni, esponente di Forza Italia e candidato al Senato nel collegio Viterbo-Civitavecchia."Come ha ricordato anche il vescovo di Viterbo, Lino Fumagalli, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Confcommercio a Viterbo, il problema del lavoro -sottolinea- è un problema che affligge le attuali generazioni, le nuove e le loro famiglie. Per quel che riguarda il nostro territorio, su cui insistono numerose imprese, alcune delle quali strette, negli ultimi anni, dal nodo della crisi, dovuto a pratiche di concorrenza sleale, sarà necessario proporre provvedimenti, dal punto di vista fiscale ma anche a livello europeo, come quello di recente approvazione sull'anti-dumping". Questo provvedimento, sottolinea, "adottato per mettere un freno alle pratiche di vendita sottocosto, responsabili di danni ingenti alle imprese italiane, prevede nuove misure difensive destinate ad arginare il mercato cinese, in cui, l'intervento statale ha spesso determinato pratiche di concorrenza sleale". Da quest'anno, conclude Battistoni, "ci sarà l'obbligo per i partner commerciali extra europei di conformarsi agli standard sociali e ambientali internazionali, per evitare di incappare in misure anti-dumping. Le nostre imprese saranno più tutelate dalla concorrenza sleale, cosi' da poter salvare posti di lavoro e rafforzare la difesa commerciale del nostro Paese".