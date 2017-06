ELEZIONI: BECCALOSSI, APPELLO GELMINI A UNITà CENTRODESTRA POCO CREDIBILE (2)

5 giugno 2017- 18:19

(AdnKronos) - Un appuntamento importante sarà “subito dopo le elezioni amministrative”, quando “tutti i partiti di centrodestra dovranno mettersi attorno a un tavolo a dialogare”. Quindi nessuna porta chiusa a Berlusconi? “No, ma deve volere vincere. E’ lui il primo che deve crederci. Piuttosto sembra un bambino che non potendo giocare a pallone, se lo porta via”, come a dire che “non potendo lui diventare presidente del consiglio, allora nessuno al posto suo. Berlusconi vuole vincere solo se è lui il protagonista”. Diverso il discorso del Movimento 5 Stelle che scegliendo la legge elettorale proporzionale sembra quasi volersi precludere la vittoria: “i 5Stelle sono vogliosi di prendere tanti voti ma non di governare questo paese” afferma Beccalossi.Una cosa però è certa: “Berlusconi dovrebbe trovare internamente il suo successore, di cui possa essere padre nobile e affidargli la guida di Forza Italia e il coordinamento del centrodestra”. Quindi Fi dovrebbe lavorare su “politica estera e di sostegno alle piccole e medie imprese”. Dal canto suo FdI, insieme alla Lega, avrebbe come temi forti “la sicurezza e l’immigrazione”.“Noi ci stiamo attrezzando, mentre su politica estera e politica economica Forza Italia potrebbe avere ancora molto da dire”, al netto “dell’animo animalista che sembrerebbe avere prevalso su tutto ultimamente” scherza Beccalossi che tiene però a precisare di essere lei stessa amante degli animali e a favore di politiche a sostegno, ma evidenzia anche che “i partiti monotematici non hanno mai avuto fortuna e comunque oggi è più importante dare risposte agli elettori”. In definitiva, per il centrodestra, “credo sia possibile vincere. Berlusconi è abituato a giocare per vincere. Il giorno in cui Berlusconi se ne convincerà, potremo vincere”.