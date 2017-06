ELEZIONI: BECCALOSSI (FDI), PUNITO RAZZISMO AL CONTRARIO DELLA SINISTRA

12 giugno 2017- 13:26

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Per quanto riguarda Fratelli d'Italia due belle soddisfazioni: sono nostri rappresentanti i sindaci di Gussago, Stefano Quarena, nel bresciano, e di Ferno, Filippo Gesualdi, in provincia di Varese. Poi un dato incontrovertibile che sostengo da sempre: il centrodestra deve puntare dritto, senza 'se' e senza 'ma', al 'modello-Lombardia'". Lo afferma Viviana Beccalossi, assessore regionale al Territorio e Città metropolitana e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia commentando l'esito del voto in Lombardia.Il motivo, spiega Beccalossi, è che "non solo qui l'alleanza è solida e compatta, ma anche perché il presidente Maroni sta realizzando fatti concreti mettendo al centro il cittadino e, sembra un paradosso sottolinearlo, non penalizzando gli italiani. Cosa che, invece avviene regolarmente nei Comuni e nelle altre realtà amministrative in cui governa il centrosinistra dove nel nome dell'accoglienza gli extracomunitari sono avvantaggiati in tutto e per tutto". "Ora - conclude l'assessore - continuiamo a indossare le scarpe da tennis e giriamo tra i mercati e le piazza delle città che il 25 giugno affronteranno il ballottaggio. Obiettivo: sconfiggere un centrosinistra che è sempre più lontano dai problemi della gente".