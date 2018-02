ELEZIONI: BERLUSCONI, 25 PER CENTO TRAGUARDO MINIMO FI

5 febbraio 2018- 16:13

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - “Nel 2013 Forza Italia era caduta all'11,7%. Feci 23 giorni molto intensi di campagna elettorale: ottenemmo il 21,7% e questo vuol dire che guadagnammo 10 punti in 23 giorni. Conto di fare lo stesso in questa campagna elettorale quindi mi sono posto il 25% come traguardo minimo per Forza Italia". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, nel corso di un'intervista rilasciata a Canale Italia. "Ma è importante vincere come coalizione -ha aggiunto- e con il 25% di Forza Italia possiamo portare la coalizione al 45% ed avere una grande maggioranza alla Camera e al Senato con cui poter governare”.