ELEZIONI: BERLUSCONI, ABBIAMO GIà VINTO

15 febbraio 2018- 15:24

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Abbiamo già vinto, i sondaggi lo dicono, lo sento per la vicinanza, la simpatia, non ho mai sentito gli italiani così vicini e così riguardosi nei miei confronti". Così Silvio Berlusconi, ospite di 'Tagadà' su La7. "All'inizio -aggiunge- la prospettiva della campagna elettorale è stata bloccare e non far andare al potere i Cinquestelle, cosa riuscita, perchè si sono fermati al 27 per cento. Mentre noi abbiamo raggiunto il 40 per cento, maggioranza siamo, per 15 giorni non può cambiare niente".