ELEZIONI: BERLUSCONI, ASTENSIONISMO SOPRA 50% PERICOLO DEMOCRAZIA

28 dicembre 2017- 10:42

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "L'astensionismo è un pericolo grave: quando va a votare meno del 50% degli elettori come è avvenuto in Sicilia si mette in crisi la democrazia". Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Coffee break su La7.L'ex premier parla di democrazia "massacrata da 5 colpi di Stato", ma agli italiani bisogna dire di "guardare avanti", nonostante in molti siano "rassegnati, disgustati" visti i "più di 300 cambi di casacca che hanno vanificato il voto degli italiani. In Sicilia il 56% degli elettori non è andato al voto, e questo è un pericolo grave per la democrazia. Bisogna parlare ai rassegnati e farli votare. Certamente tra questi ci sono molti elettori del centrodestra, moderati che hanno perso sentimento del loro voto".