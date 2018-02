ELEZIONI: BERLUSCONI, BENE TOGLIERE PAROLA RAZZA DA COSTITUZIONE

5 febbraio 2018- 09:54

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Togliere la parola razza dalla Costituzione? Penso sia bene farlo". Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Raitre, accogliendo la proposta di Liliana Segre.Per l'ex premier, "oggi in Italia c'è una percezione di insicurezza di cui bisogna tenere conto. Noi italiani non siamo razzisti, siamo molto tolleranti e ospitali, ma ci sono delle situazioni di emergenza. Non c'è un clima generale di odio, ma qualche persona fuori di testa probabilmente in questa cosa ci marcia".