ELEZIONI: BERLUSCONI, CAMBIEREMO LEGGE SU LEGITTIMA DIFESA

6 febbraio 2018- 21:31

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Cambieremo la legge sulla legittima difesa: ci si può difendere sempre". Lo ha detto Silvio Berlusconi, a 'Dalla vostra parte' su Rete 4. "Ci sono 600mila migranti che non sanno di che vivere e compiono dei furti in appartamento. Secondo la sinistra la gente si può difendere solo di notte, per noi ci si può difendere sempre".