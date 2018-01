ELEZIONI: BERLUSCONI, CENTRODESTRA ARRIVERà AL 45%, FI TRAINO

25 gennaio 2018- 09:10

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Noi siamo assolutamente convinti di avere la vittoria in queste elezioni, non avremo bisogno di altri numeri", perché quelle che il centrodestra avrà saranno "sufficienti per governare. Adesso siamo al 40%, sono sicuro di portare su Fi e di trainare tutto il centrodestra arrivando al 45%". Lo dice Silvio Berlusconi ai microfoni di Rtl, ricordando che "ci sono ancora settimane di campagna elettorale".