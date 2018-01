ELEZIONI: BERLUSCONI, FLAT TAX NON PUò ESSERE IN DEFICIT

24 gennaio 2018- 08:54

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Non possiamo permetterci di tagliare le tasse in deficit, la flat tax non peggiora i conti pubblici, li migliora, deve aumentare il gettito". Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Radio 24.