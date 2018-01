ELEZIONI: BERLUSCONI, FLAT TAX NON PUò ESSERE IN DEFICIT (2)

24 gennaio 2018- 09:19

(AdnKronos) - "Noi vogliamo tenere i conti in ordine dal principio -ha assicurato Berlusconi- quindi all'inizio la flat tax verrà coperta dalla razionalizzazione della giungla delle detrazioni, delle deduzioni, degli incentivi e prima di tutto dall'emersione del sommerso. Con queste coperture potremmo fissare l'aliquota della flat tax inizialmente al 23 per cento per poi progressivamente scendere, man mano che gli effetti positivi della flat tax si manifesteranno, magari fino al 15 per cento. E' lo stesso percorso che ha seguito, ad esempio, la Federazione russa che oggi è arrivata addirittura al 13 per cento".