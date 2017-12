ELEZIONI: BERLUSCONI, GOVERNO INSUFFICIENTE, SFIDA è TRA NOI E M5S

29 dicembre 2017- 09:08

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - Il governo Gentiloni è "certamente insufficiente sul piano dei risultati. Al di là della personale cortesia del premier, è stato il quarto governo consecutivo sul quale gli italiani non hanno potuto esprimersi. Il crollo verticale dei consensi della sinistra dimostra il fallimento politico di questi governi". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al Corriere della Sera boccia l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni. "Non credo che il problema del Pd sia Renzi: il problema è l'esaurimento della funzione storica di quel partito - sostiene - Analogamente a quanto sta accadendo a tutti i partiti della sinistra classica in Europa, che sono in crisi dappertutto. Come in tanti altri Paesi europei, anche in Italia la sfida è fra i moderati come noi, che si riconoscono nei valori liberali e cristiani del Ppe, e movimenti ribellisti, pauperisti, giustizialisti, come i grillini". Quanto alla coalizione di centrodestra, "in verità con Salvini non abbiamo passi avanti da fare, perché l'alleanza c'è e funziona - assicura il leader di Fi - Lui ha uno stile e un linguaggio diversi dai nostri, ma sulle cose concrete non c'è nessuna difficoltà. Fuori dalla propaganda, Matteo è un interlocutore intelligente e pragmatico". Siglare l'alleanza da un notaio come proposto dal leader della Lega? "Non vedo perché. Ho piena fiducia nei miei alleati e nel fatto che non verranno meno ai loro impegni", ribatte Berlusconi.