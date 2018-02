ELEZIONI: BERLUSCONI, GRILLINI INCAPACI PERICOLO PER ITALIA

3 febbraio 2018- 19:08

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Rivolgo un appello a chi come me non ama la politica, quella dei politici di professione come i grillini: non possiamo permettere che l'Italia sia distrutta da questi incapaci. Mandiamo al governo gente seria". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Studio Aperto su Italia Uno.