ELEZIONI: BERLUSCONI, ITALIA HA BISOGNO DI ME

5 febbraio 2018- 09:42

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Sento il dovere di esserci", come "nel '94. Non vedo in giro delle personalità che possono fare quel che ho fatto io", anche se "ci sono altre personalità che possono ben governare il paese. Sento che l'italia ha ancora bisogno di me". Lo dice Silvio Berlusconi ospite di Agorà su Rai 3.