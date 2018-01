ELEZIONI: BERLUSCONI, ITALIA HA BISOGNO DI ME, SARà MIA ULTIMA SFIDA

25 gennaio 2018- 09:32

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Sono ancora in campo, l'Italia ha bisogno di me per una grande riforma liberale, sarà la mia ultima sfida e penso di vincerla. Siamo convinti di raggiungere la vittoria". Così Silvio Berlusconi ai microfoni di Rtl 102.5.