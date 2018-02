ELEZIONI: BERLUSCONI, M5S? COME ANDARE IN AUTO CON CHI NON SA GUIDARE

6 febbraio 2018- 20:52

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Ho paura dei 5 stelle? Ma lei non ha paura di andare in macchina con chi non sa guidare?". Lo ha detto Silvio Berlusconi a 'Dalla vostra parte' su Rete 4.