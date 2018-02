ELEZIONI: BERLUSCONI, NESSUNA POSSIBILITà DI LARGHE INTESE

5 febbraio 2018- 13:09

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "In Italia in questo momento non c'è nessuna possibilità di coalizioni per noi, né con i Cinque Stelle né con il Partito Democratico". Lo precisa Silvio Berlusconi su Twitter.