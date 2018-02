ELEZIONI: BERLUSCONI, NO TASSE PER 6 ANNI A CHI ASSUME GIOVANI

3 febbraio 2018- 19:07

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Abbiamo il dovere di restituire ai ragazzi il diritto alla speranza: ci sono tre milioni di giovani che l'hanno persa" e "non cercano più lavoro, soprattutto al Sud". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Studio Aperto su Italia Uno. "Quando torneremo al governo daremo subito una risposta concreta. Da un lato con la flat tax faremo ripartire la crescita economica con la creazione di posti di lavoro. Dall'altro prenderemo provvedimenti concreti: le aziende che assumeranno un giovane disoccupato" per 6 anni "non pagheranno nessuna tassa e contributo".