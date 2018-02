ELEZIONI: BERLUSCONI, NON ANDRò A PIAZZA FDI MA SENZA MAGGIORANZA AL VOTO

5 febbraio 2018- 10:13

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Se non ci sarà maggioranza" alle prossime elezioni, "sarà assolutamente necessario tornare al voto". Lo dice Silvio Berlusconi ospite di Agorà su Raitre, aggiungendo che non andrà alla manifestazione anti-inciucio del 18 voluta da Giorgia Meloni: "sono contrario alla parola inciucio. In Germania c'è da 70 anni. Distinguiamo tra un accordo di fronte a tutti e un accordo segreto tra partiti: a quello si può dare il nome 'inciucio'. Ma comunque - aggiunge - non ci sarà bisogno di coalizioni allargate perché gli italiani sono persone di buon senso e ci daranno la maggioranza".