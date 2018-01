ELEZIONI: BERLUSCONI, NON HO AMBIZIONI POLITICHE

9 gennaio 2018- 20:45

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Quella di mettere il nome sul simbolo "è stata una scelta che non ho voluto io ma voluta da dirigenti e militanti di Forza Italia. E' un messaggio politico importante. Ma per quanto mi riguarda, io non ho ambizioni politiche". Lo dice Silvio Berlusconi al Tg5.