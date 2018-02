ELEZIONI: BERLUSCONI, NON INDICO SALVINI PERCHé IO IN CAMPO

5 febbraio 2018- 11:35

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - Perché non indica Matteo Salvini candidato premier del centrodestra? "Perché sono in campo io, sento ancora il dovere" di un impegno in politica "come nel '94". Lo dice Silvio Berlusconi ospite di Studio24 su Rainews24, ricordando la nascita di Forza Italia e la contrarietà della sua famiglia: "mi hanno messo in guardia dicendomi 'te ne faranno di tutti i colori', poi me ne hanno fatte molte di più".