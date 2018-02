ELEZIONI: BERLUSCONI, NON VEDO POSIZIONI DIVERGENTI CON ALLEATI

6 febbraio 2018- 09:05

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Non siamo un partito unico, a volte usiamo linguaggi diversi, abbiamo un tono e uno stile differente, ma sul merito delle questioni non vedo posizioni differenti". Così Silvio Berlusconi, in un'intervista a La Nuova Sardegna, torna a smentire divergenze con gli alleati. L'ex premier torna poi ad escludere un governo di coalizione con il Pd: "In Italia i numeri dicono che vincerà il centro-destra con un comodo margine e che assicureremo all'Italia cinque anni di governo stabile", e l'ipotesi di larghe intese "è un'eventualità che escludo", ribadisce. Berlusconi non risparmia una nuova stoccata al M5S: "ho grande rispetto per le motivazioni di chi vota i 5 Stelle -dice - La loro indignazione e la loro voglia di cambiare una politica vecchia, inefficiente, corrotta, sono i miei stessi sentimenti, sono le stesse ragioni per le quali ho fondato Forza Italia nel 1994. A questi elettori però vorrei fare un appello: con il loro voto ai 5 Stelle rischiano di cambiare in peggio, non in meglio".