ELEZIONI: BERLUSCONI, PER POLITICA HO SEMPRE PROVATO SCHIFO TOTALE

5 febbraio 2018- 10:20

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Io per la politica ho sempre provato uno schifo totale ma ci si deve interessare, quindi dico a chi vota M5S di considerare che votandoli cadrebbero in un errore più grande", come "restare a casa e non votare. Io dico che in questa situazione si deve votare per mettere in mano il paese a chi ha serieta' e competenza". Lo afferma Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3.