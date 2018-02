ELEZIONI: BERLUSCONI, PER REALIZZARE PROGRAMMA M5S PIENONE DI TASSE

5 febbraio 2018- 09:53

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - Il M5S "non è un partito democratico, sono una setta che dipende da questo vecchio comico". Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. I 5 Stelle sono "persone che non hanno mai fatto delle dichiarazioni dei redditi, sono pervasi da invidia sociale e hanno delle idee nel loro programma che per realizzarle dovrebbero riempire tutti di tasse", inserendo anche una "patrimoniale", oltre "alle tasse sulla casa come in Francia". Per l'ex premier, la vittoria dei 5 Stelle sarebbe "inaccettabile" e "porterebbe alla fuga di capitali, imprese e famiglie".