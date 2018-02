ELEZIONI: BERLUSCONI, STO BENE MA PRESSIONE A 200 PER DISPIACERE ESCLUSI DA LISTE

6 febbraio 2018- 20:35

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Sto bene. Avevamo sul tavolo tanti nomi di valore e purtroppo solo un certo numero di posti e quindi per il dispiacere" per le esclusioni, "io sono troppo sensibile, troppo buono mi è andata la pressione a 200 e quindi per due giorni solo telefonate e niente televisione". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Rete4.