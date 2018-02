ELEZIONI: BERLUSCONI, SU TAJANI A P.CHIGI IMPENSABILI OBIEZIONI DA ALLEATI

13 febbraio 2018- 22:03

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Tajani a Palazzo Chigi andrebbe bene. In Europa è stimato da tutti, dicono che sia il migliore presidente del Parlamento che ci sia mai stato. Ma ci sono anche altri nomi". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Carta Bianca sul possibile nome per palazzo Chigi in caso di vittoria alle elezioni. Su Antonio Tajani, aggiunge il leader di Fi, non potrebbero esserci obiezioni da parte degli alleati: "E' impensabile che Salvini e Meloni possano opporsi a un candidato proposto da noi, soprattutto se questo candidato è Tajani".Nel caso in cui la Lega risultasse il primo partito della coalizione, quello di "Salvini sarà il nome che la Lega porterà al Presidente della Repubblica". E lei potrebbe lavorarci bene? viene chiesto a Berlusconi che risponde: "Mi auguro di sì".