ELEZIONI: BERLUSCONI, TAJANI PREMIER SAREBBE BELLISSIMA SCELTA

25 gennaio 2018- 09:06

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Se fosse possibile avere come premier Antonio Tajani sarebbe una bellissima scelta. Tajani è tra i fondatori di Fi, ha dimostrato in questi anni lealtà assoluta e totale alle nostre idee e anche a Silvio Berlusconi". Lo dice lo stesso Berlusconi ai microfoni di Rtl. Tajani è una persona "molto stimata a livello europeo - dice l'ex premier - ho seguito tutte le sue prese di posizione negli ultimi tempi, impeccabili, e anche il lavoro con me è ideale". Anche se, riconosce Berlusconi, "se fosse lui il primo ministro, sarebbe sì una perdita per l'Italia a livello internazionale" poiché dovrebbe rinunciare al ruolo di presidente del Parlamento europeo."Abbiamo altre due possibilità in serbo - dice ancora Berlusconi - ma non posso" fare i nomi "perché finirebbero nel tritacarne mediatico". Con Salvini e Meloni "ne abbiamo parlato ma non approfondito, non ho voluto io", visto che "ci sono ancora 40 giorni di campagna elettorale e credo valga la pena prima di vincere" le elezioni. Ma di questa idea a Tajani "ho detto ripetutamente".