ELEZIONI: BERLUSCONI, TENERSI PRONTI PER VOTO TRA POCHI MESI

3 giugno 2017- 12:14

Crotone, 3 giu. (AdnKronos) - “Tenetevi pronti. Se l’accordo sulla legge elettorale andrà avanti nei termini in cui l’abbiamo impostato, fra pochi mesi saremo in condizione di tornare alle urne, di mettere finalmente gli italiani in condizione di scegliere da chi vogliono essere governati, dopo quattro esecutivi che si sono succeduti senza essere stati scelti dagli elettori". Lo scrive Silvio Berlusconi, in un passaggio del messaggio inviato al coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani di Crotone. "Ovviamente -aggiunge il leader di Fi- si tratta di una battaglia decisiva per il futuro del nostro Paese, per la nostra democrazia e anche per Forza Italia. Una battaglia che il centrodestra deve vincere per governare e portare il paese fuori dalla crisi”.