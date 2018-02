ELEZIONI: BERLUSCONI, TREMONTI, VERDINI E BONDI CAPACI MA HANNO TRADITO

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Ciascuno per un po' manca, perchè ciascuno aveva una precisa capacità. Certe capacità le abbiamo sostituite certe altre no. Però hanno scelto loro di tradire il voto degli elettori, allora peggio per loro". Così Silvio Berlusconi, ospite di 'Tagadà' su La7, si esprime a proposito di Giulio Tremonti, Denis Verdini e Sandro Bondi.