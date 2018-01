ELEZIONI: BERLUSCONI, VOGLIAMO MANTENERE IMPEGNI CON EUROPA SE POSSIBILE (2)

24 gennaio 2018- 09:24

(AdnKronos) - Berlusconi ha quindi espresso l'auspicio di mantenere l'impegno ad azzerare il deficit entro il 2020. Quanto al parametro del 3 per cento, con Matteo Salvini "abbiamo detto la stessa cosa. Io ho detto che probabilmente era una cosa sbagliata, però siccome ci siamo impegnati a farlo, se possibile lo manterremo. Non è una cosa che ci deve far vivere in pena, dipende dall'andamento della nostra economia se mantenerlo o meno. Superare il 3 per cento in effetti non è nulla di scandaloso, ma rispetto agli impegni assunti io preferisco mantenere gli impegni, sempre che sia possibile"."Noi - ha ricordato il leader di Forza Italia - dobbiamo anche diminuire il debito pubblico, si diminuisce con lo sviluppo dell'economia, per cui il numeratore, il 134 per cento, diminuisce rispetto al pil man mano che aumenta il denominatore, che oggi è falsato da quello che è il reddito sommerso".