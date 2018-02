ELEZIONI: BERSANI, ALLEANZA PD-FI? SE HANNO NUMERI, è GIà FATTA

13 febbraio 2018- 19:43

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Accordo Pd-Fi dopo le elezioni? "Se hanno i numeri, è già fatta. Uno che fa insieme la legge elettorale, che candida chi candida, tutti quelli che potevano dire centrosinistra spianati, poi metti gli amici di Lombardo e Cuffaro in Sicilia, il braccio destro di Formigoni in Lombardia, Casini e Lorenzin in Emilia... Tutta gente che il centrosinistra lo fa con Berlusconi. Se hanno i numeri lo fanno". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Di Martedì su La7. Ma, avverte, "gli inciuci sono un coperchio su una pentola a pressione, prima o poi saltano".