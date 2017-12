ELEZIONI: BERSANI, CONFRONTO CON PD SE C'è DISCONTINUITà E NIENTE ALIBI A M5S

30 dicembre 2017- 08:32

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "Andremo a tutti i confronti possibili nel campo di centrosinistra. Se le elezioni costringessero il Pd su una piattaforma in netta discontinuità con il passato si potrebbe aprire una discussione. Se invece il Pd esce dalle urne dicendo 'siamo come eravamo', la sua strada può essere solo Berlusconi". Lo dice Pier Luigi Bersani in un'intervista a 'La Repubblica'. Quanto all'ipotesi di un confronto con il Movimento 5 stelle nel caso uscissero dalle elezioni come primo partito, "nel caso -spiega l'ex segretario del Pd- andiamo lì, streaming o no, e diciamo: diritti del lavoro, investimenti su ambiente e territorio per dare lavoro, servizi universalistici su sanità e scuola, fisco fedele e progressivo, civismo e diritti. Questi sono i titoli. Sia chiaro, non sto proponendo un’alleanza, perché non togliamo le castagne del fuoco a nessuno. Ma non do alibi ai 5 stelle. Sono loro che non discutono e l’impotenza del M5S è un guaio per l’Italia. Comunque se Di Maio dice fuori dall’Europa, gli dico ciao. Se non discute di ius soli, idem"."Ai soloni che sostengono che facciamo vincere la destra -dice ancora Bersani- chiedo: c’è un elettore di Liberi e uguali che, non ci fosse la nostra lista, voterebbe Pd? Se ne trovate uno su dieci, auguri. Noi rimettiamo in campo un elettorato disperso, dovrebbero ringraziarci".