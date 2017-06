ELEZIONI: BERSANI, GOVERNO COMPATTO PER MANOVRA PIA ILLUSIONE

6 giugno 2017- 21:43

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Con un sistema elettorale come quello che si annuncia e con la situazione delle forze politiche esistenti, immaginare che sia possibile avere dopo 20-30-40 giorni dalle elezioni un governo che stia in piedi, abbastanza compatto per affrontare una finanziaria che non sarà semplice, mi pare veramente una pia illusione". Lo dice Pier Luigi Bersani a Di Martedì.