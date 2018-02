ELEZIONI: BERSANI, INTERVENTI SU SANITà O CURE SOLO PER RICCHI

6 febbraio 2018- 16:21

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Il sistema sanitario universalistico sta perdendo colpi. Se non si interviene su investimenti, riorganizzazione, turnover, accessi al sistema, le cose ci porteranno dove non vogliamo andare: ad un sistema in cui si cura veramente solo chi ha i soldi”. Lo ha dichiarato Pier Luigi Bersani commentando le proposte presentate oggi da Pietro Grasso a nome di Liberi e Uguali sulla sanità.