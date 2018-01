ELEZIONI: BERSANI, MEGLIO CASINI O ZAMPA? VA BENE TUTTO MA VERO TEST è STRADA

11 gennaio 2018- 13:26

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Meglio Pier Ferdinando Casini oppure Sandra Zampa come competitor? "Vedremo dove andrò, per me va bene tutto, il mio test è girare per strada e fin qui mi trattano con benevolenza". Lo dice Pier Luigi Bersani a Radio Popolare.